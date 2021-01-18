Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп покидає посаду з найнижчим рейтингом за всю історію свого президенства. Його підтримують лише 29% громадян.

Понад половина американців вважають, що через штурм Капітолію чинного главу держави потрібно відсторонити від обов'язків достроково. Про це свідчать дані Pew Research, повідомляє телеканал Fox News.

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Наразі дії Трампа підтримують лише 60% республіканців. Для порівняння ще в серпні 2020 року таких було 77%.

Видання переконане, що саме штурм Капітолію, до якого частково причетний Дональд Трамп, заплямував репутацію поки ще чинного президента.

Зверніть увагу! У серпні 2020 року Трампа підтримували 38% громадян США.

Суттєво знизив рейтинг президента штурм Капітолію

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа влаштували штурм будівлі Конгресу, де мали оголосити остаточні результати виборів президента США.

Протестувальники влаштували сутички з правоохоронцями та увірвалися до Капітолія.

Унаслідок цих подій загинули 5 людей.

Через штурм установи засідання перервали, а у Вашингтоні були оголошено комендантську годину.

13 січня 2021 року Палата представників Конгресу США ухвалила рішення про імпічмент Трампа.

Трамп став єдиним президентом за всю історію США, якому нижня палата Конгресу двічі оголосили імпічмент. Остаточне рішення буде за Сенатом.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу