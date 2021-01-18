Рейтинг Трампа катастрофічно впав та встановив історичний рекорд, – ЗМІ
Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп покидає посаду з найнижчим рейтингом за всю історію свого президенства. Його підтримують лише 29% громадян.
Понад половина американців вважають, що через штурм Капітолію чинного главу держави потрібно відсторонити від обов'язків достроково. Про це свідчать дані Pew Research, повідомляє телеканал Fox News.
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Наразі дії Трампа підтримують лише 60% республіканців. Для порівняння ще в серпні 2020 року таких було 77%.
Видання переконане, що саме штурм Капітолію, до якого частково причетний Дональд Трамп, заплямував репутацію поки ще чинного президента.
Суттєво знизив рейтинг президента штурм Капітолію
- 6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа влаштували штурм будівлі Конгресу, де мали оголосити остаточні результати виборів президента США.
- Протестувальники влаштували сутички з правоохоронцями та увірвалися до Капітолія.
- Унаслідок цих подій загинули 5 людей.
- Через штурм установи засідання перервали, а у Вашингтоні були оголошено комендантську годину.
- 13 січня 2021 року Палата представників Конгресу США ухвалила рішення про імпічмент Трампа.
- Трамп став єдиним президентом за всю історію США, якому нижня палата Конгресу двічі оголосили імпічмент. Остаточне рішення буде за Сенатом.
Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу
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