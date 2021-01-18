Дональд Трамп 20 січня вже не обійматиме посаду президента. В останній день своєї каденції він планує підписати приблизно 100 помилувань.

Про заплановані Трампом наостанок президентства помилування повідомляє CNN з посиланням на 3 різні джерела.

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Кого саме хоче помилувати Трамп

Йдеться про економічних злочинців, реперів та інших людей. Загалом помилуваних буде приблизно 100. Підтвердження щодо того, чи буде там ім'я самого Трампа, наразі немає.

Відомо, що 17 січня у Білому домі пройшли зустрічі, на яких узгоджували остаточний список людей, яких помилує президент.

Раніше ЗМІ писали, що Трамп обговорював зі своїми помічниками можливість помилувати самого себе. Це було ще до того, як його прихильники штурмували Капітолій.

До слова, Трамп перестане бути президентом Сполучених Штатів 20 січня – у день інавгурації Джо Байдена.

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