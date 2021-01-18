Дональд Трамп 20 января уже не будет занимать пост президента. В последний день своей каденции он планирует подписать примерно 100 помилований.

О запланированных Трампом напоследок президентства помиловании сообщает CNN со ссылкой на 3 разных источника.

Читайте также В США казнили последнего осужденного за каденции Трампа

Кого именно хочет помиловать Трамп

Речь идет об экономических преступниках, рэперах и других людях. Всего помилованных будет примерно 100. Подтверждения относительно того, будет ли там имя самого Трампа, пока нет.

Известно, что 17 января в Белом доме прошли встречи, на которых согласовывали окончательный список людей, которых помилует президент.

Ранее СМИ писали, что Трамп обсуждал со своими помощниками возможность помиловать самого себя. Это было еще до того, как его сторонники штурмовали Капитолий.

К слову, Трамп перестанет быть президентом Соединенных Штатов 20 января – в день инаугурации Джо Байдена.

Предварительные помилования Трампа: что известно