В Вашингтоне 20 января состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. После торжеств сторонники Трампа вышли на протест.

Самые масштабные протесты прошли в Портленде и Сиэтле. Там на улицы вышли сотни людей. Об этом сообщает New York Times.

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Что произошло в Портленде

В Портленде на акцию протеста вышли примерно 200 человек. Все они были одеты в черные вещи.

Протестующие прошли в местный штаб Демократической партии.

Они разбили мусорные контейнеры и выбили окна в штаб-квартире демократов.

Среди протестующих были антифашисты и противники расовой дискриминации. Они принесли плакаты с надписью "Мы не хотим Байдена – мы хотим отомстить".

Протесты в Портленде: смотрите видео

200 left-wing protesters are on the streets in Portland right now, with anti-Biden and anti-police messages.



"We are ungovernable," one sign says. pic.twitter.com/WLTFpJrS03 — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 20, 2021

There are about 150 protesters in Portland marching right now toward an ICE facility, chanting "Fuck Joe Biden." pic.twitter.com/mn9Qoi63C1 — Mike Baker (@ByMikeBaker) January 21, 2021

Обратите внимание! Американские СМИ также сообщают о немногочисленных протестах в городах Атланта и Таллахасси.

Что произошло в Сиэтле

В Сиэтле на акцию протеста пришли примерно 150 человек.

Они принесли плакаты с надписью "Никаких полицейских, тюрем, границ, президентов".

Протестующие разбили окна в офисе федерального суда, а также разрисовали анархистской символикой несколько административных зданий.

Нескольких участников акции задержала полиция.

Протесты в Портленде: смотрите видео

Liberal Antifa is about to jack Seattle up now.



pic.twitter.com/vqTEYOS11l — Kambree (@KamVTV) January 21, 2021

Antifa celebrate the inauguration of Joe Biden in Seattle

pic.twitter.com/kvZXLOHjXv — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 21, 2021

Протестующие разбили окно полицейского участка / полиция Сиэтла

ФБР предупреждало о протестах

О том, что сторонники Трампа готовятся к протестам, предупреждали различные спецслужбы США. Для усиленной охраны порядка в Вашингтон 20 января стянули 25 тысяч нацгвардейцев из разных штатов. Кроме того, ФБР и Минобороны проверяли, нет ли среди бойцов мятежников.

Кстати, за день до инаугурации ФБР сообщило, что сторонники конспиративного движения QAnon готовились сорвать церемонию. Сторонники Трампа планировали замаскироваться под нацгвардейцев и попасть на церемонию.

Обратите внимание! 6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий. В результате трагических событий погибли 5 человек. Палата представителей проголосовала за импичмент президента по обвинениям в подстрекательстве к мятежу. Впрочем, для окончательного устранения Трампа необходимо было решение Сената.



Главное о событиях 6 января в Вашингтоне / инфографика 24 канала