После инаугурации Байдена в США вспыхнули протесты: фото, видео
В Вашингтоне 20 января состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. После торжеств сторонники Трампа вышли на протест.
Самые масштабные протесты прошли в Портленде и Сиэтле. Там на улицы вышли сотни людей. Об этом сообщает New York Times.
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Что произошло в Портленде
- В Портленде на акцию протеста вышли примерно 200 человек. Все они были одеты в черные вещи.
- Протестующие прошли в местный штаб Демократической партии.
- Они разбили мусорные контейнеры и выбили окна в штаб-квартире демократов.
- Среди протестующих были антифашисты и противники расовой дискриминации. Они принесли плакаты с надписью "Мы не хотим Байдена – мы хотим отомстить".
Протесты в Портленде: смотрите видео
Что произошло в Сиэтле
- В Сиэтле на акцию протеста пришли примерно 150 человек.
- Они принесли плакаты с надписью "Никаких полицейских, тюрем, границ, президентов".
- Протестующие разбили окна в офисе федерального суда, а также разрисовали анархистской символикой несколько административных зданий.
- Нескольких участников акции задержала полиция.
Протесты в Портленде: смотрите видео
Протестующие разбили окно полицейского участка / полиция Сиэтла
ФБР предупреждало о протестах
О том, что сторонники Трампа готовятся к протестам, предупреждали различные спецслужбы США. Для усиленной охраны порядка в Вашингтон 20 января стянули 25 тысяч нацгвардейцев из разных штатов. Кроме того, ФБР и Минобороны проверяли, нет ли среди бойцов мятежников.
Кстати, за день до инаугурации ФБР сообщило, что сторонники конспиративного движения QAnon готовились сорвать церемонию. Сторонники Трампа планировали замаскироваться под нацгвардейцев и попасть на церемонию.
Главное о событиях 6 января в Вашингтоне / инфографика 24 канала
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