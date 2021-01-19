Сторонники конспирологического движения QAnon планировали проникнуть на инаугурацию новоизбранного президента США Джо Байдена. Для этого они хотели замаскироваться под нацгвардейцев.

ФБР уже раскрыло планы сторонников президента Дональда Трампа сорвать инаугурацию Байдена. Об этом со ссылкой на доклад разведки ФБР сообщает The Washington Post.

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18 января ФБР в частном порядке предупредило правоохранительные органы, что ультраправые экстремисты обсуждали, как выдать себя за служащих Национальной гвардии в Вашингтоне,

– говорится в сообщении.

По данным ФБР, экстремисты изучали на картах уязвимые места в Вашингтоне. По оценкам разведки, это может свидетельствовать о попытке сорвать инаугурацию Байдена.

Кстати, ФБР и Минобороны США проверяют всех нацгвардейцев, которых 20 января отправят в Вашингтон охранять порядок во время инаугурации. У спецслужб были опасения, что среди военнослужащих могут быть сторонники бунтов в поддержку Трампа.

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6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий.

Вследствие трагических событий погибли 5 человек.

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа, которого подозревают в подстрекательстве к мятежу. Впрочем, для окончательного отстранения президента нужно было еще решение Сената.

Спецслужбы США предупредили, что в день инаугурации Байдена по всей стране готовят вооруженные протесты.

Из-за этого 20 января охранять Вашингтон приедут 25 тысяч нацгвардейцев.