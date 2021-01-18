Министерство обороны США и Федеральное бюро расследований проверяют бойцов Национальной гвардии, которых отправили в Вашингтон для обеспечения порядка во время инаугурации Джо Байдена. У спецслужб есть опасения, что среди военнослужащих могут быть сторонники бунтов в поддержку Дональда Трампа.

Во время инаугурации 20 января около 25 тысяч нацгвардейцев со всей страны будут следить за порядком в столице Соединенных Штатов. Об этом сообщает Associated Press.

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Министр армии США Райан Маккарти проинформировал, что проверка не выявила никаких проблем. Доказательств того, что существует какая-либо угроза со стороны военных, – нет.

Мы продолжаем процесс проверки всех, кто был командирован на эту операцию (по защите Капитолия – 24 канал),

– добавил он.

Бойцы Нацгвардии также получают дополнительный инструктаж, как именно выявить потенциальные угрозы нарушения порядка.

К слову! Мониторинг нацгвардейцев на наличие экстремистских связей проводится регулярно, а проверка ФБР стала дополнительной мерой.

Напряженная ситуация в Вашингтоне: коротко

6 января 2021 года в Капитолии, который расположен в столице США, должны были объявить официальные результаты президентских выборов. В этот день сторонники Дональда Трампа, не признавшего результатов волеизъявления, устроили настоящий штурм здания Конгресса. В результате этого возникли столкновения и стрельба между протестующими и правоохранителями.

В результате этих трагических событий погибли 5 человек.

Из-за штурма учреждения заседание срочно прервали, а в Вашингтоне ввели комендантский час.

В Федеральном бюро расследований изучали версию об иностранном вмешательстве во время штурма Капитолия. ФБР выясняет, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку его участникам.

Из-за этих событий Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа. Впрочем, для устранения президента нужно еще решение Сената.

Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала