Міністерство оборони США та Федеральне бюро розслідувань перевіряють бійців Національної гвардії, яких відправили до Вашингтона для забезпечення порядку під час інавгурації Джо Байдена. У спецслужб є побоювання, що серед військовослужбовців можуть бути прихильники бунтів на підтримку Дональда Трампа.

Під час інавгурації 20 січня близько 25 тисяч нацгвардійців з усієї країни слідкуватимуть за порядком у столиці Сполучених Штатів. Про це повідомляє Associated Press.

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Міністр армії США Раян Маккарті поінформував, що перевірка не виявила жодних проблем. Доказів того, що існує будь-яка загроза з боку військових, – немає.

Ми продовжуємо процес перевірки всіх, хто був відряджений на цю операцію (щодо захисту Капітолія – 24 канал),

– додав він.

Бійці Нацгвардії також отримують додатковий інструктаж, як саме виявити потенційні загрози порушення порядку.

До слова! Моніторинг нацгвардійців на наявність екстремістських зв'язків проводиться регулярно, а перевірка ФБР стала додатковим заходом.

Напружена ситуація у Вашингтоні: коротко

6 січня 2021 року в Капітолії, який розташований у столиці США, мали о голосити офіційні результати президентських виборів. Цього дня прихильники Дональда Трампа, який не визнав результатів волевиявлення, влаштували справжній штурм будівлі Конгресу. У результаті цього виникли сутички та стрілянина між протестувальниками та правоохоронцями.

Внаслідок цих трагічних подій загинуло 5 людей.

Через штурм установи засідання терміново перервали, а у Вашингтоні запровадили комендантську годину.

У Федеральному бюро розслідувань вивчали версію про іноземне втручання під час штурму Капітолія. ФБР з'ясовує, чи надавали іноземні уряди, організації або окремі громадяни фінансову підтримку його учасникам.

Через ці події Палата представників проголосувала за імпічмент Трампа. Втім для усунення президента потрібне ще рішення Сенату.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу