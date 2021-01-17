Федеральне бюро розслідувань США вивчає версію про іноземне втручання під час штурму будівлі Конгресу 6 січня. ФБР з'ясовує, чи надавали іноземні уряди, організації або окремі громадяни фінансову підтримку його учасникам.

Про це заявили чинний та колишній співробітники бюро, пише NBC News.

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Деталі розслідування

Як розповіли співрозмовники телеканалу, в межах розслідування ФБР перевіряє платіж у розмірі 500 доларів в біткойнах на адресу ключових фігур ультраправого руху перед заворушеннями. Відомо, що інформація про платежі надійшла цього тижня. Її надала компанія, яка аналізує криптовалютні перекази.

Зверніть увагу! За штурм будівлі Конгресу вже здійснили понад 100 затримань. Американські правоохоронці відкрили майже 200 справ щодо подій 6 січня.

Зауважимо, що раніше американські ЗМІ заявили, що у захопленні будівлі Конгресу США могли брати участь бойовики, пов'язані з російською військовою розвідкою. За даними аналітиків, застосована при штурмі Капітолію тактика нагадує методи, які росіяни використовували під час протестів у інших країнах.

Як пишуть ЗМІ, під час заворушень російські бойовики могли виконувати організаційну функцію та спонукати протестувальників діяти активніше. Про це свідчать відео зі штурму. На них чути вигуки російською: "Смелее" та "Быстрее".

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Заворушення у Вашингтоні: що відомо

6 січня фанати Дональда Трампа, який не визнає своєї поразки на виборах, вийшли на протест у Вашингтоні.

у Вашингтоні. Під час мітингу вони взялись штурмувати будівлю Конгресу США, де відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена.

Конгресу США, де відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена. Через штурм Капітолія засідання терміново перервали , а у місті запровадили комендантську годину.

, а у місті запровадили комендантську годину. Під час протесту загинули 5 осіб, серед них є як мітингарі, так і правоохоронці.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу