У захопленні будівлі Конгресу США могли брати участь бойовики, пов'язані з російською військовою розвідкою. За даними аналітиків, застосована при штурмі Капітолію тактика нагадує методи, які росіяни використовували під час протестів у інших країнах.

Аналіз фото та відеозаписів свідчить про те, що російська розвідка, яка раніше, ймовірно, влаштовувала кібератаки на федеральні відомства США, мала відношення до заворушень у Вашингтоні. Про це повідомляє The Institute for Global Threats and Democracies Studies.

Росіяни у Капітолії

Під час заворушенню у Капітолії російські бойовики могли виконувати організаційну функцію та спонукати протестувальників діяти активніше. Про це можуть свідчити відео зі штурму. На них чути викрики російською: "Смелее, смелее!" та " Быстрее, быстрее".

Вторгнення у будівлю Капітолія дискредитувало комп'ютерну мережу Конгресу, а також могло призвести до витоку документів. Під час захоплення офісу спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі з її столу вкрали документи та листи,

– мовиться у повідомленні.

IGTDS додали, що в приміщенні Конгресу могли встановити пристрої для прослуховування. Видання додало, що напад на Капітолій активно висвітлювали ЗМІ, пов'язаними з російською військовою розвідкою. Крім того, вони поширювали думку про розпад американської демократії.

"Участь Росії у протестах США та штурмі Капітолія розглядається як акт державного тероризму, що може бути схожий з терактами 11 вересня. Потрібно ввести жорсткіші санкції проти російської економіки", – підкреслило видання.

Кремль втручається в протести у різних країнах

IGTDS заявили, що застосована при штурмі Капітолія тактика нагадує методи, які використовували росіяни під час протестів "Жовтих жилетів" у Франції і прихильників незалежності Каталонії. Тоді російські бойовики надавали допомогу під час захоплення інфраструктури та державних об'єктів.

Крім того, штурм Капітолія нагадує і тактику, яку застосували російські сили спецоперацій при захопленні будівлі парламенту у Криму і урядових установ на Сході України у 2014 році,

– наголосило видання.

У 2016 році під виглядом місцевих націоналістів бойові групи російського ЦРУ нібито брали участь у спробі державного перевороту в Чорногорії.

IGTDS зауважили, що Кремль використовує протести для проведення замаскованих заходів впливу за кордоном: "Це досягається шляхом проникнення представників російських спецслужб всередину протестного руху та створення там своєрідного "бойового крила".



