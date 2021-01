В захвате здания Конгресса США могли участвовать боевики, связанные с российской военной разведкой. По данным аналитиков, примененная при штурме Капитолия тактика напоминает методы, которые россияне использовали во время протестов в других странах.

Анализ фото и видео свидетельствует о том, что российская разведка, которая ранее, вероятно, устраивала кибератаки на федеральные ведомства США, имела отношение к беспорядкам в Вашингтоне. Об этом сообщает The Institute for Global Threats and Democracies Studies.

Россияне в Капитолии

Во время беспорядков в Капитолии российские боевики могли выполнять организационную функцию и побуждать протестующих действовать активнее. Об этом свидетельствуют видео штурма. На них слышны крики на русском: "Смелее, смелее!" и "Быстрее, быстрее".

Вторжение в здание Капитолия дискредитировало компьютерную сеть Конгресса, а также могло привести к утечке документов. Во время захвата офиса спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси с ее стола украли документы и письма,

– говорится в сообщении.

IGTDS добавили, что в помещении Конгресса могли установить устройства для прослушивания.

Издание отметило, что нападение на Капитолий активно освещали СМИ, связанные с российской военной разведкой. Кроме того, они распространяли мнение о распаде американской демократии.

"Участие России в протестах США и штурме Капитолия рассматривается как акт государственного терроризма, который может быть похож на теракты 11 сентября. Нужно ввести жесткие санкции против российской экономики", – подчеркнуло издание.

Кремль вмешивается в протесты в разных странах

IGTDS заявили, что примененная при штурме Капитолия тактика напоминает методы, которые использовали россияне во время протестов "Желтых жилетов" во Франции и сторонников независимости Каталонии. Тогда российские боевики оказывали помощь во время захвата инфраструктуры и государственных объектов.

Кроме того, штурм Капитолия напоминает и тактику, которую применили российские силы спецопераций при захвате здания парламента в Крыму и правительственных учреждений на Востоке Украины в 2014 году,

– подчеркнуло издание.

В 2016 году под видом местных националистов боевые группы российского ЦРУ якобы участвовали в попытке государственного переворота в Черногории.

IGTDS заметили, что Кремль использует протесты для проведения замаскированных мероприятий воздействия за границей: "Это достигается путем проникновения представителей российских спецслужб внутрь протестного движения и создания там своеобразного "боевого крыла".



