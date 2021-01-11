События в Вашингтоне шокировали дипломатов Евросоюза. Их восприняли как тревожный сигнал для сторонников демократии во всем мире. Жозеп Боррель рассказал, что следует делать, чтобы избежать подобного в Европе.

Европейский Союз должен бороться с нападками на демократические ценности, неравенством в обществе, а также с дезинформацией – особенно в соцсетях. Такие рассуждения выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет Интерфакс-Украина.

К теме США переживают новый кризис демократии: что раскалывает американцев

Как оценили в ЕС события в Вашингтоне 6 января

События 6 января во США Боррель назвал "кульминацией очень тревожных тенденций, которые были заметными в мире в последние годы". Среди них:

Экономические неурядицы, которые длятся десятилетиями, рост безработицы.

Значительный рост неравенства в обществе, увеличение количества людей с низкими доходами.

Неконтролируемое развитие транснациональных компаний.

А хуже всего, что обо всем этом постоянно проводят дезинформационные кампании. Именно дезинформацию Боррель называет реальной угрозой демократии.

Не только в США – во всем мире есть политические лидеры (как в оппозиции, так и, все больше, во власти), которые готовы подрывать демократические институты,

– подчеркнул дипломат.

Демократия основана на идее, что свободный обмен мнениями приводит к принятию лучших коллективных решений. Но если мнения искажают, то и демoкратия становится "двигателем, в который залили неправильное топливо".

Что делать, чтобы подобного не произошло в Европе

Чтобы в Европе подобного не произошло, надо незамедлительно реагировать на:

Любые нарушения независимости демократических институтов.

Любые демагогические всплески от политиков-популистов.

Любые подстрекательства и разжигания ненависти.

А особенно – на любые "кампании дезинформации и фальшивых новостей, которые подпитывают и поощряют врагов демократии".

Мы также должны иметь возможность лучше регулировать содержание социальных сетей, неуклонно следуя свободе выражения взглядов,

– добавил главный дипломат ЕС.

Однако регулировать содержание соцсетей будут не какие-то частные лица, а закон: "В декабре 2020 Европейская комиссия предложила закон о цифровых услугах, в частности, для решения именно этой проблемы".