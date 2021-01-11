Події у Вашингтоні шокували дипломатів Євросоюзу. Їх сприйняли як тривожний сигнал для прихильників демократії в усьому світі. Жозеп Боррель розповів, що слід робити, аби уникнути подібного у Європі.

Європейський Союз повинен боротися з нападками на демократичні цінності, нерівністю в суспільстві, а також і з дезінформацією – особливо у соцмережах. Такі міркування висловив верховний представник ЄС зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Інтерфакс-Україна.

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Події 6 січня у США Боррель назвав "кульмінацією дуже тривожних тенденцій, які тривали у світі останніми роками". Серед них:

Економічні негаразди, які тривають десятиліттями, зростання безробіття.

Значне зростання нерівності в суспільстві, збільшення кількості людей з низькими доходами.

Неконтрольований розвиток транснаціональних компаній.

А найгірше, що про все це постійно здійснюють дезінформаційні кампанії. Саме дезінформацію Боррель називає реальною загрозою демократії.

Не тільки у США – в усьому світі є політичні лідери (як в опозиції, так і, все більше, у владі), які готові підривати демократичні інститути,

– наголосив дипломат.

Демократія заснована на ідеї, що вільний обмін думками призводить до прийняття найкращих колективних рішень. Але якщо думки перекручують, то й демoкратія стає "двигуном, до якого залили неправильне паливо".

Що робити, щоб подібного не сталося у Європі

Щоб у Європі подібного не сталося, треба негайно реагувати на:

Будь-які порушення незалежності демократичних інститутів.

Будь-які демагогічні виплески від політиків-популістів.

Будь-які підбурювання й розпалювання ненависті.

А особливо – на будь-які "кампанії дезінформації і фальшивих новин, які підживлюють і заохочують ворогів демократії".

Ми також повинні мати можливість краще регулювати зміст соціальних мереж, неухильно дотримуючись свободи висловлення поглядів,

– додав головний дипломат ЄС.

Одначе регулювати зміст соцмереж будуть не якісь приватні особи, а закон: "У грудні 2020 Європейська комісія запропонувала закон про цифрові послуги, зокрема, для розв'язання саме цієї проблеми".

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