Після штурму Капітолія у ЄС заговорили про регулювання соцмереж
Події у Вашингтоні шокували дипломатів Євросоюзу. Їх сприйняли як тривожний сигнал для прихильників демократії в усьому світі. Жозеп Боррель розповів, що слід робити, аби уникнути подібного у Європі.
Європейський Союз повинен боротися з нападками на демократичні цінності, нерівністю в суспільстві, а також і з дезінформацією – особливо у соцмережах. Такі міркування висловив верховний представник ЄС зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, пише Інтерфакс-Україна.
До теми США переживають нову кризу демократії: що розколює американців
Як оцінили в ЄС події у Вашингтоні 6 січня
Події 6 січня у США Боррель назвав "кульмінацією дуже тривожних тенденцій, які тривали у світі останніми роками". Серед них:
- Економічні негаразди, які тривають десятиліттями, зростання безробіття.
- Значне зростання нерівності в суспільстві, збільшення кількості людей з низькими доходами.
- Неконтрольований розвиток транснаціональних компаній.
А найгірше, що про все це постійно здійснюють дезінформаційні кампанії. Саме дезінформацію Боррель називає реальною загрозою демократії.
Не тільки у США – в усьому світі є політичні лідери (як в опозиції, так і, все більше, у владі), які готові підривати демократичні інститути,
– наголосив дипломат.
Демократія заснована на ідеї, що вільний обмін думками призводить до прийняття найкращих колективних рішень. Але якщо думки перекручують, то й демoкратія стає "двигуном, до якого залили неправильне паливо".
Що робити, щоб подібного не сталося у Європі
Щоб у Європі подібного не сталося, треба негайно реагувати на:
- Будь-які порушення незалежності демократичних інститутів.
- Будь-які демагогічні виплески від політиків-популістів.
- Будь-які підбурювання й розпалювання ненависті.
- А особливо – на будь-які "кампанії дезінформації і фальшивих новин, які підживлюють і заохочують ворогів демократії".
Ми також повинні мати можливість краще регулювати зміст соціальних мереж, неухильно дотримуючись свободи висловлення поглядів,
– додав головний дипломат ЄС.
Одначе регулювати зміст соцмереж будуть не якісь приватні особи, а закон: "У грудні 2020 Європейська комісія запропонувала закон про цифрові послуги, зокрема, для розв'язання саме цієї проблеми".
Читайте також Дезінформація під ялинку: на свята кремлівські "тролі" найактивніше атакували Україну
Поділитися новиною