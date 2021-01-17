Федеральное бюро расследований США изучает версию об иностранном вмешательстве во время штурма здания Конгресса 6 января. ФБР выясняет, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку его участникам.

Об этом заявили действующий и бывший сотрудники бюро, пишет NBC News.

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Детали расследования

Как рассказали собеседники телеканала, в рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 долларов в биткойнах в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками. Известно, что информация о платежах поступила на этой неделе. Ее предоставила компания, которая анализирует криптовалютные переводы.

Обратите внимание! За штурм здания Конгресса уже осуществили более 100 задержаний. Американские правоохранители открыли почти 200 дел по событиям 6 января.

Заметим, что ранее американские СМИ заявили, что в захвате здания Конгресса США могли принимать участие боевики, связанные с российской военной разведкой. По данным аналитиков, примененная при штурме Капитолия тактика напоминает методы, которые россияне использовали во время протестов в других странах.

Как пишут СМИ, во время беспорядков российские боевики могли выполнять организационную функцию и побуждать протестующих действовать активнее. Об этом свидетельствуют видео со штурма. На них слышны возгласы на русском: "Смелее" и "Быстрее".

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Беспорядки в Вашингтоне: что известно

6 января фанаты Дональда Трампа, не признающего своего поражения на выборах, вышли на протест в Вашингтоне.

в Вашингтоне. Во время митинга они взялись штурмовать здание Конгресса США, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена.

Конгресса США, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена. Из-за штурма Капитолия заседание срочно прервали , а в городе ввели комендантский час.

, а в городе ввели комендантский час. Во время протеста погибли 5 человек, среди них есть как митингующие, так и правоохранители.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала