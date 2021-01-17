К штурму Капитолия могут быть причастны иностранные правительства: ФБР расследует версию
Федеральное бюро расследований США изучает версию об иностранном вмешательстве во время штурма здания Конгресса 6 января. ФБР выясняет, оказывали ли иностранные правительства, организации или отдельные граждане финансовую поддержку его участникам.
Об этом заявили действующий и бывший сотрудники бюро, пишет NBC News.
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Детали расследования
Как рассказали собеседники телеканала, в рамках расследования ФБР проверяет платеж в размере 500 долларов в биткойнах в адрес ключевых фигур ультраправого движения перед беспорядками. Известно, что информация о платежах поступила на этой неделе. Ее предоставила компания, которая анализирует криптовалютные переводы.
Заметим, что ранее американские СМИ заявили, что в захвате здания Конгресса США могли принимать участие боевики, связанные с российской военной разведкой. По данным аналитиков, примененная при штурме Капитолия тактика напоминает методы, которые россияне использовали во время протестов в других странах.
Как пишут СМИ, во время беспорядков российские боевики могли выполнять организационную функцию и побуждать протестующих действовать активнее. Об этом свидетельствуют видео со штурма. На них слышны возгласы на русском: "Смелее" и "Быстрее".
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Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- 6 января фанаты Дональда Трампа, не признающего своего поражения на выборах, вышли на протест в Вашингтоне.
- Во время митинга они взялись штурмовать здание Конгресса США, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена.
- Из-за штурма Капитолия заседание срочно прервали, а в городе ввели комендантский час.
- Во время протеста погибли 5 человек, среди них есть как митингующие, так и правоохранители.
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