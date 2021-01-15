Сотня задержанных за штурм Капитолия: детали расследования от ФБР
В ФБР рассказали о расследовании беспорядков в Вашингтоне. За штурм здания Конгресса уже совершили около сотни задержаний. Также в Бюро немало хлопот перед инаугурацией Байдена, ведь приходится отслеживать вероятных подозреваемых в мятежах.
Для розыска участников штурма создали интернет-портал
По словам директора ФБР Кристофера Рэя, сейчас контролируют многие онлайн-разговоры тех людей, которые могут прибегнуть к насилию 20 января. Об этом сообщает Politico.
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Мы рассматриваем людей, которые, возможно, намерены повторить тот вид насилия, который мы наблюдали ранее,
– сказал Рэй.
Разыскивать участников штурма Конгресса ФБР активно помогают рядовые американцы. Бюро получило больше 140 тысяч звонков и сообщений, идентифицирующих мятежников.
Сейчас американские силовики открыли около 200 дел в отношении событий 6 января. Для того, чтобы отслеживать участников штурма, создали специальный интернет-портал.
Что известно о беспорядках в Вашингтоне?6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий. В этот день Конгресс должен был утвердить результаты голосования коллегии выборщиков на выборах президента США. Во время беспорядков погибли несколько человек.
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