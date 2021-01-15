В ФБР рассказали о расследовании беспорядков в Вашингтоне. За штурм здания Конгресса уже совершили около сотни задержаний. Также в Бюро немало хлопот перед инаугурацией Байдена, ведь приходится отслеживать вероятных подозреваемых в мятежах.

Для розыска участников штурма создали интернет-портал

По словам директора ФБР Кристофера Рэя, сейчас контролируют многие онлайн-разговоры тех людей, которые могут прибегнуть к насилию 20 января. Об этом сообщает Politico.

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Мы рассматриваем людей, которые, возможно, намерены повторить тот вид насилия, который мы наблюдали ранее,

– сказал Рэй.

Разыскивать участников штурма Конгресса ФБР активно помогают рядовые американцы. Бюро получило больше 140 тысяч звонков и сообщений, идентифицирующих мятежников.

Сейчас американские силовики открыли около 200 дел в отношении событий 6 января. Для того, чтобы отслеживать участников штурма, создали специальный интернет-портал.

Обратите внимание! Именно из-за проблем с безопасностью отложили репетицию инаугурации Байдена 17 января. Уже ранее в ФБР сообщали, что у них есть информация о подготовке беспорядков 20 января. Вроде для этого должна выехать в Вашингтон вооруженная группа людей.