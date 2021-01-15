Репетиция инаугурации Джо Байдена не состоится в воскресенье, 17 января. Событие пришлось отложить из-за проблем с вопросом безопасности.

Комитет, который занимается подготовкой инаугурации, пока не комментирует изменения. Об этом сообщает Politico.

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Кроме того, команда Байдена отменила поездку представителей компании Amtrak в Вашингтон в понедельник, 18 января.

Соратники новоизбранного президента США также привлекли к работе Лизу Монако – экс-советника по вопросам безопасности в администрации Барака Обамы. Монако стала временным советником по вопросам безопасности на период инаугурации Байдена.

Что происходит в США

Инаугурация новоизбранного президента США Байдена состоится 20 января в Вашингтоне.

Президент примет присягу у здания Капитолия.

В то же время Конгресс опасается, что сторонники Дональда Трампа будут еще раз штурмовать Капитолий.

За порядком в Вашингтоне в день инаугурации будут следить тысячи нацгвардейцев.

Силовиков, которые будут охранять сам Капитолий, вооружат.



Главное о событиях в Вашингтоне 6 марта / Инфографика 24 канала