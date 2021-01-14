Байдену тоже "грозит" импичмент: его инициирует первая конспиролог QAnon в Конгрессе
Конгресмен Марджери Тейлор Грин заявила, что инициирует импичмент Джо Байдена уже 21 января. Грин является страстной поклонницей Дональда Трампа и конспирологом культа QAnon.
Американцы якобы устали от бездействия. Об этом Грин написала в своем аккаунте в твиттере.
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Я горжусь тем, что являюсь голосом республиканцев, которых проигнорировали,
– заявила Грин.
Конгресмен подчеркнула, что ситуацией в США вроде недовольны примерно 75 миллионов человек.
Грин также заявила, что Байдена "с легкостью купят иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании".
Теория заговора QAnon: что известно
- Впервые об QAnon заговорили в 2017 году. Однако источники конспирологической теории достигают 2016 года – тогда в гонке за пост президента США соревновались Трамп и Хиллари Клинтон.
- Адепты QAnon считают, что в США действует группа педофилов-сатанистов. В нее, в частности, входят известные американские актеры и политики от демократов.
- Бороться с тайным злом якобы может только сам Трамп.
- Федеральное бюро расследований даже внесло QAnon в перечень потенциальных угроз нацбезопасности США. Это первая конспирологическая теория, получившая такую "честь".
- Сторонники QAnon участвовали в беспорядках в Вашингтоне 6 января 2021 года.
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