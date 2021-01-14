Конгресмен Марджери Тейлор Грин заявила, что инициирует импичмент Джо Байдена уже 21 января. Грин является страстной поклонницей Дональда Трампа и конспирологом культа QAnon.

Американцы якобы устали от бездействия. Об этом Грин написала в своем аккаунте в твиттере.

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Я горжусь тем, что являюсь голосом республиканцев, которых проигнорировали,

– заявила Грин.

Конгресмен подчеркнула, что ситуацией в США вроде недовольны примерно 75 миллионов человек.

Грин также заявила, что Байдена "с легкостью купят иностранные правительства, китайские и украинские энергетические компании".

Обратите внимание! Грин является представительницей республиканцев. В Палату представителей Конгресса ее выдвигали как кандидатку от штата Джорджия. В США Грин "прославилась" своим антисемитскими и расистскими взглядами. По данным СМИ, поэтому политика осуждают даже ее однопартийцы.

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