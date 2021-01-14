Байдену теж "загрожує" імпічмент: його ініціює перша конспірологиня QAnon у Конгресі
Конгресвумен Марджері Тейлор Ґрін заявила, що ініціює імпічмент Джо Байдена вже 21 січня. Ґрін є палкою прихильницею Дональда Трампа та конспірологинею культу QAnon.
Американці нібито втомилися від бездіяльності. Про це Ґрін написала у своєму акаунті у твітері.
Актуально Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Трампа: відео
Я пишаюся тим, що є голосом республіканців, яких проігнорували,
– заявила Ґрін.
Конгресвумен наголосила, що ситуацією у США начебто невдоволені приблизно 75 мільйонів людей.
Ґрін також заявила, що Байдена "з легкістю куплять іноземні уряди, китайські та українські енергетичні компанії".
Теорія змови QAnon: що відомо
- Вперше про QAnon заговорили у 2017 році. Однак джерела конспірологічної теорії сягають 2016 року – тоді у перегонах за посаду президента США змагалися Трамп та Гіларі Клінтон.
- Адепти QAnon вважають, що у США діє група педофілів-сатаністів. До неї, зокрема, входять відомі американські актори та політики від демократів.
- Боротися з таємним злом нібито може тільки сам Трамп.
- Федеральне бюро розслідувань навіть внесло QAnon до переліку потенційних внутрішніх загроз нацбезпеці США. Це перша конспірологічна теорія, яка отримала таку "честь".
- Прихильники QAnon брали участь у заворушеннях у Вашингтоні 6 січня 2021 року.
Поділитися новиною