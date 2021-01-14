Конгресвумен Марджері Тейлор Ґрін заявила, що ініціює імпічмент Джо Байдена вже 21 січня. Ґрін є палкою прихильницею Дональда Трампа та конспірологинею культу QAnon.

Американці нібито втомилися від бездіяльності. Про це Ґрін написала у своєму акаунті у твітері.

Актуально Палата представників Конгресу проголосувала за імпічмент Трампа: відео

Я пишаюся тим, що є голосом республіканців, яких проігнорували,

– заявила Ґрін.

Конгресвумен наголосила, що ситуацією у США начебто невдоволені приблизно 75 мільйонів людей.

Ґрін також заявила, що Байдена "з легкістю куплять іноземні уряди, китайські та українські енергетичні компанії".

Зверніть увагу! Ґрін є представницею республіканців. У Палату представників Конгресу її висували як кандидатку від штату Джорджія. У США Ґрін "прославилася" своїми антисемітськими та расистськими поглядами. За даними ЗМІ, через це політикиню засуджують навіть її однопартійці.

Теорія змови QAnon: що відомо

Вперше про QAnon заговорили у 2017 році. Однак джерела конспірологічної теорії сягають 2016 року – тоді у перегонах за посаду президента США змагалися Трамп та Гіларі Клінтон.

Адепти QAnon вважають, що у США діє група педофілів-сатаністів. До неї, зокрема, входять відомі американські актори та політики від демократів.

Боротися з таємним злом нібито може тільки сам Трамп.

Федеральне бюро розслідувань навіть внесло QAnon до переліку потенційних внутрішніх загроз нацбезпеці США. Це перша конспірологічна теорія, яка отримала таку "честь".