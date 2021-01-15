Репетиція інавгурації Джо Байдена не відбудеться у неділю, 17 січня. Подію довелося відтермінувати через проблеми з питанням безпеки.

Комітет, який займається підготовкою інавгурації, наразі не коментує зміни. Про це повідомляє Politico.

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Окрім того, команда Байдена скасувала поїздку представників компанії Amtrak до Вашингтона у понеділок, 18 січня.

Соратники новообраного президента США також залучила до роботи Лізу Монако – ексрадницю з питань безпеки в адміністрації Барака Обами. Монако стала тимчасовою радницею з питань безпеки на період інавгурації Байдена.

Що відбувається у США

Інавгурація новообраного президента США Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Президент складе присягу біля будівлі Капітолію.

Водночас Конгрес побоюється, що прихильники Дональда Трампа ще раз штурмуватимуть Капітолій.

За порядком у Вашингтоні у день інавгурації стежитимуть тисячі нацгвардійців.

Силовиків, які охоронятимуть сам Капітолій, озброять.



Головне про події у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу