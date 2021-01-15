У ФБР розповіли про розслідування заворушень у Вашингтоні. За штурм будівлі Конгресу вже здійснили близько сотні затримань. Також у Бюро чимало клопотів перед інавгурацією Байдена, адже доводиться відстежувати ймовірних підозрюваних у заколотах.

Для розшуку учасників штурму створили інтернет-портал

За словами директора ФБР Крістофера Врея, наразі контролюють багато онлайн-розмов тих людей, які можуть вдатись до насилля 20 січня. Про це інформує Politico.

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Ми розглядаємо людей, які, можливо, мають намір повторити той вид насильства, який ми спостерігали раніше,

– сказав Врей.

Розшукувати учасників штурму Конгресу ФБР активно допомагають пересічні американці. Бюро отримали більше ніж 140 тисяч дзвінків та повідомлень, що ідентифікують заколотників.

Наразі американські силовики відкрили близько 200 справ щодо подій 6 січня. Для того, аби відстежувати учасників штурму, створити спеціальний інтернет-портал.

Зверніть увагу! Саме через проблеми з безпекою відклали репетицію інавгурації Байдена 17 січня. Вже раніше у ФБР повідомляли, що мають інформацію про підготовку заворушень 20 січня. Начебто для цього має виїхати до Вашингтона озброєна група людей.