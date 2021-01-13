Чоловік на ім'я Крістофер Стентон Джорджія, якого затримали за штурм Капітолію, наклав на себе руки. Бунтівник скоїв самогубство ще у суботу, 9 січня, однак про його смерть повідомили лише 13 січня.

Чоловікові було 53 роки. Про це повідомляє The Sun. Актуально На крок ближче до імпічменту: Палата представників схвалила резолюцію про усунення Трампа Тіло Джорджії знайшла його дружина у підвалі їхнього будинку. Відомо, що чоловік застрелився. Дружина бунтівника зізналася поліцейськими: на місці трагедії вона намагалася знайти пістолет. Правоохоронці наразі не повідомляють, що стало причиною самогубства. Рідні загиблого шоковані смертю чоловіка.

Крістофер Стентон Джорджія / The Sun. Затримання Джорджії: що відомо Чоловіка затримали у ніч з 6 на 7 грудня. Він залишився на вулиці у час, коли почала діяти комендантська година. Джорджію затримали за підозрою у спробі, попри незгоду поліції, внести на територію Капітолію певні речі. Чоловікові загрожував штраф або позбавлення волі до 180 діб.

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