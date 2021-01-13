Тіло знайшла дружина: затриманий за штурм Капітолію наклав на себе руки
Чоловік на ім'я Крістофер Стентон Джорджія, якого затримали за штурм Капітолію, наклав на себе руки. Бунтівник скоїв самогубство ще у суботу, 9 січня, однак про його смерть повідомили лише 13 січня.
Чоловікові було 53 роки. Про це повідомляє The Sun.
Актуально На крок ближче до імпічменту: Палата представників схвалила резолюцію про усунення Трампа
Тіло Джорджії знайшла його дружина у підвалі їхнього будинку. Відомо, що чоловік застрелився.
Дружина бунтівника зізналася поліцейськими: на місці трагедії вона намагалася знайти пістолет.
Правоохоронці наразі не повідомляють, що стало причиною самогубства. Рідні загиблого шоковані смертю чоловіка.
Крістофер Стентон Джорджія / The Sun.
Затримання Джорджії: що відомо
- Чоловіка затримали у ніч з 6 на 7 грудня.
- Він залишився на вулиці у час, коли почала діяти комендантська година.
- Джорджію затримали за підозрою у спробі, попри незгоду поліції, внести на територію Капітолію певні речі.
- Чоловікові загрожував штраф або позбавлення волі до 180 діб.
Заворушення у Вашингтоні: що слід пам'ятати / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною