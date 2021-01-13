Тело нашла жена: задержанный за штурм Капитолия покончил с собой
Мужчина по имени Кристофер Стэнтон Джорджия, которого задержали за штурм Капитолия, покончил с собой. Мятежник совершил самоубийство еще в субботу, 9 января, однако о его смерти сообщили только 13 января.
Мужчине было 53 года. Об этом сообщает The Sun.
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Тело Джорджии нашла его жена в подвале их дома. Известно, что мужчина застрелился.
Жена бунтовщика призналась полицейским: на месте трагедии она пыталась найти пистолет.
Правоохранители пока не сообщают, что стало причиной самоубийства. Родные погибшего шокированы смертью мужчины.
Кристофер Стэнтон Джорджия / The Sun.
Задержание Джорджии: что известно
- Мужчину задержали в ночь с 6 на 7 декабря.
- Он остался на улице в то время, когда начал действовать комендантский час.
- Джорджию задержали по подозрению в попытке, несмотря на несогласие полиции, внести на территорию Капитолия определенные вещи.
- Мужчине грозил штраф или лишение свободы до 180 дней.
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