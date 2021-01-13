Мужчина по имени Кристофер Стэнтон Джорджия, которого задержали за штурм Капитолия, покончил с собой. Мятежник совершил самоубийство еще в субботу, 9 января, однако о его смерти сообщили только 13 января.

Мужчине было 53 года. Об этом сообщает The Sun. Актуально На шаг ближе к импичменту: Палата представителей одобрила резолюцию об отстранении Трампа Тело Джорджии нашла его жена в подвале их дома. Известно, что мужчина застрелился. Жена бунтовщика призналась полицейским: на месте трагедии она пыталась найти пистолет. Правоохранители пока не сообщают, что стало причиной самоубийства. Родные погибшего шокированы смертью мужчины.

Кристофер Стэнтон Джорджия / The Sun. Задержание Джорджии: что известно Мужчину задержали в ночь с 6 на 7 декабря. Он остался на улице в то время, когда начал действовать комендантский час. Джорджию задержали по подозрению в попытке, несмотря на несогласие полиции, внести на территорию Капитолия определенные вещи. Мужчине грозил штраф или лишение свободы до 180 дней.

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