Інавгурацію обраного президента США Джо Байдена покажуть наживо і в Україні. Церемонія відбудеться 20 січня о 18:15 за київським часом.

Де транслюватимуть інавгурацію Байдена

Інавгурацію у прямому ефірі покаже суспільний телеканал "UA: Перший" спільно з America House Kyiv. Про це повідомили у пресслужбі посольства США у фейсбуці.

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Разом із запрошеними експертами ми обговоримо виборчу систему США, церемонію інавгурації та поглянемо на цей процес з України,

– зауважили у посольстві.

Крім того, за посиланням можна залишити запитання для експертів.

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