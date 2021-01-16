Де дивитись інавгурацію Байдена наживо
Інавгурацію обраного президента США Джо Байдена покажуть наживо і в Україні. Церемонія відбудеться 20 січня о 18:15 за київським часом.
Де транслюватимуть інавгурацію Байдена
Інавгурацію у прямому ефірі покаже суспільний телеканал "UA: Перший" спільно з America House Kyiv. Про це повідомили у пресслужбі посольства США у фейсбуці.
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Разом із запрошеними експертами ми обговоримо виборчу систему США, церемонію інавгурації та поглянемо на цей процес з України,
– зауважили у посольстві.
Крім того, за посиланням можна залишити запитання для експертів.
Перемога Байдена на виборах: коротко
- Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. Демократ Джо Байден переміг республіканця та чинного главу США Дональда Трампа.
- Натомість Трамп заявляв про фальсифікації на виборах та подавав до суду. Однак це не принесло значних результатів.
- Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули, багато – отримали поранення.
- Згодом Байдена таки оголосили президентом.
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