Где смотреть инаугурацию Байдена вживую
Инаугурацию избранного президента США Джо Байдена покажут вживую и в Украине. Церемония состоится 20 января в 18:15 по киевскому времени.
Где будут транслировать инаугурацию Байдена
Инаугурацию в прямом эфире покажет общественный телеканал "UA: Перший" совместно с America House Kyiv. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в фейсбуке.
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Вместе с приглашенными экспертами мы обсудим избирательную систему США, церемонию инаугурации и взглянем на этот процесс из Украины,
- заметили в посольстве.
Кроме того, по ссылке можно оставить вопросы для экспертов.
Победа Байдена на выборах: коротко
- Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. Демократ Джо Байден победил республиканца и действующего главу США Дональда Трампа.
- При этом Трамп заявлял о фальсификациях на выборах и подавал в суд. Однако это не принесло значительных результатов.
- Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли, многие – получили ранения.
- Впоследствии Байдена таки объявили президентом.
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