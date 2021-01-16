Инаугурацию избранного президента США Джо Байдена покажут вживую и в Украине. Церемония состоится 20 января в 18:15 по киевскому времени.

Где будут транслировать инаугурацию Байдена

Инаугурацию в прямом эфире покажет общественный телеканал "UA: Перший" совместно с America House Kyiv. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в фейсбуке.

Кстати Инаугурация Байдена: из всех штатов в Вашингтон прибудут 25 тысяч военных Нацгвардии

Вместе с приглашенными экспертами мы обсудим избирательную систему США, церемонию инаугурации и взглянем на этот процесс из Украины,

- заметили в посольстве.

Кроме того, по ссылке можно оставить вопросы для экспертов.

Победа Байдена на выборах: коротко