Прибічники конспірологічного руху QAnon планували проникнути на інавгурацію новообраного президента США Джо Байдена. Для цього вони хотіли замаскуватися під нацгвардійців.

ФБР вже розкрило плани прибічників президента Дональда Трампа зірвати інавгурацію Байдена. Про це із посиланням на доповідь розвідки ФБР повідомляє The Washington Post.

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18 січня ФБР у приватному порядку попередило правоохоронні органи, що ультраправі екстремісти обговорювали, як видати себе за службовців Національної гвардії в Вашингтоні,

– мовиться у повідомленні.

За даними ФБР, екстремісти вивчали на картах уразливі місця у Вашингтоні. За оцінками розвідки, це може свідчити про намагання зірвати інавгурацію Байдена.

До речі, ФБР та Міноборони США перевіряють всіх нацгвардійців, яких 20 січня відправлять у Вашингтон охороняти порядок під час інавгурації. У спецслужб були побоювання, що серед військовослужбовців можуть бути прихильники бунтів на підтримку Трампа.

Головне про ситуацію у Вашингтоні

6 січня прихильники Трампа штурмували Капітолій.

Внаслідок трагічних подій загинуло 5 людей.

Палата Представників проголосувала за імпічмент Трампа, якого підозрюють у підбурюванні до заколоту. Втім, для остаточного усунення президента потрібне було ще рішення Сенату.

Спецслужби США попередили, що у день інавгурації Байдена по всій країні готують збройні протести.

Через це 20 січня охороняти Вашингтон приїдуть 25 тисяч нацгвардійців.