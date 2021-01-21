События 6 января в Вашингтоне не должны были стать сюрпризом. По мнению американского исследователя и историка Тимоти Снайдера, штурм Капитолия обусловило нежелание Дональда Трампа покидать Белый дом.

У Трампа немало возмущенных последователей

То, что нечто похожее на беспорядки в Вашингтоне, таки произойдет стало понятно еще несколько месяцев назад. Об этом Снайдер рассказал в интервью изданию "Новое время".

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У Трампа есть серьезные личные причины не оставлять Белый дом, у него нет никаких нравственных ограничений в целом, но существует немало возмущенных злых последователей. Его большая ложь о том, что он выиграл выборы, должна была как-то так и закончиться,

– рассказал Снайдер.

По мнению историка, Трамп натренировал десятки миллионов людей, которые и сейчас верят в то, что их обманули. Снайдер считает, что причина появления персоны Трампа в политике глобальная, ведь это было бы невозможным без влияния социальных медиа, глобализации, большого количества "грязных" денег.

"Когда он (Трамп – 24 канал) уйдет – глубокие проблемы останутся", – добавил Снайдер.

Почему избиратели голосовали за Трампа

О том, почему за столь одиозную персоналию проголосовали столько людей, то исследователь подчеркивает – это заслуга бренда Республиканской партии, избиратели которой – лояльные.

До сих пор внутренняя политика США для мира была, как черный ящик. Мы постоянно презентовали себя как таких, кто делает все правильно, читая лекции странам по всему миру, как им жить. Нам доверяли чуть больше, чем мы на то заслуживали,

– сказал исследователь.

Еще одна причина того, что Трамп вошел в Белый дом, стал запрос американцев на авторитаризацию. Ведь личность 45-го президента США – сильная и харизматичная.

Республиканская партия отходит от консерватизма

Касательно Республиканской партии, то она теряет свои консервативные направления, считает Снайдер, и становится более популистской политической силой. Именно для пересечения этих "красных линий" много сделал и Трамп. Часть партии поддерживает идею выборов таких, как они есть, но есть и другая.

И появилась другая часть Республиканской партии, которая подпитывается заявлениями Трампа и убеждена, что выборы – это фальсификации, они не работают, а значит, нужны какие-то другие действия. Вот это останется в американской политике. К концу жизни Трамп будет говорить, что на самом деле выиграл выборы,

– отметил Снайдер.

Отметим, что Дональд Трамп покинул Белый дом в день инаугурации своего преемника Джо Байдена. 45-й президент не посетил церемонию, а взамен отправился в свою резиденцию во Флориде.

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Коротко о беспорядках в Вашингтоне

6 января Конгресс должен был утвердить результаты голосования выборщиков, согласно которым победу одержал Джо Байден.

Сторонники Трампа после его речи пошли на штурм Капитолия. Во время этих событий погибли 5 человек.

Трамп призвал людей разойтись, однако и в дальнейшем утверждал, что выборы были украдены.

Демократы начали процедуру импичмента президента.



Главное о беспорядках в Вашингтоне / Инфографика 24 канала