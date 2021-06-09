Европейские лидеры приветствуют смену власти в Штатах. Мол, страна получила президента, который хотя бы верит в демократию и дипломатические нормы.

Важно В Белом доме заверили, что встреча с Байденом не будет наградой для Путина

В то же время его предшественник – Дональд Трамп – не понимал ценностей стратегического партнерства. Он воспринимал многосторонние институты как заговор против лидерства США.

Если Трамп считал слабостью преданность Европы международному порядку, основанном на правилах, то Байден наоборот стремится этот порядок поддерживать.

Байден планирует организовать "волну западной солидарности" накануне поездки в Женеву, где он встретится с Путиным,

– пишет The Guardian.

Возвращение к холодной войне может понравиться Путину, который считает Россию "сверхдержавой". Зато в США главу Кремля воспринимают скорее как "хулигана", но не соперника.

Обратите внимание! Накануне республиканцы призвали Байдена встретиться с Зеленским перед саммитом с Путиным, который состоится 16 июня.

При этом, относительно Китая у Байдена – другие взгляды. В разговорах об объединении западных демократий, он намекает именно на угрозу со стороны Пекина.

В издании отметили, что на самом деле американский лидер пытается призвать Европу принять участие в следующей гонке за глобальное господство против Пекина.

"Он летит через Атлантику не для того, чтобы ностальгировать по союзам, которые победили в первой холодной войне. А для того, чтобы вербовать союзников для новой", – отметили в The Guardian.