Європейські лідери вітають зміну влади у Штатах. Мовляв, країна отримала президента, який хоча б вірить у демократію та дипломатичні норми.

Важливо У Білому домі запевнили, що зустріч з Байденом не буде нагородою для Путіна

Водночас його попередник – Дональд Трамп – не розумів цінностей стратегічного партнерства. Він сприймав багатосторонні інституції як змову проти лідерства США.

Якщо Трамп вважав слабкістю відданість Європи міжнародному порядку, заснованому на правилах, то Байден навпаки прагне цей порядок підтримувати.

Байден планує організувати "хвилю західної солідарності" напередодні поїздки до Женеви, де він зустрінеться з Путіним,

– пише The Guardian.

Повернення до холодної війни може сподобатися Путіну, який вважаю Росію "наддержавою". Натомість у США очільника Кремля сприймають скоріше як "хулігана", але не суперника.

Зверніть увагу! Напередодні республіканці закликали Байдена зустрітися із Зеленським перед самітом з Путіним, який відбудеться 16 червня.

При цьому, щодо Китаю у Байдена – інші погляди. У розмовах про об'єднання західних демократій, він натякає саме на загрозу з боку Пекіна.

У виданні наголосили, що насправді американський лідер намагається закликати Європу взяти участь у наступних перегонах за глобальне панування проти Пекіна.

"Він летить через Атлантику не для того, аби ностальгувати за союзами, які перемогли у першій холодній війні. А для того, аби вербувати союзників для нової", – зазначили у The Guardian.