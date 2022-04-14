Он подчеркнул, что сейчас его команда находится на этапе обсуждения соответствующего решения, которое должно продемонстрировать поддержку нации, подвергающейся атакам со стороны России.

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Представители США могут не посетить Украину в ближайшее время

В интервью CNN Байден указал, что возможность делегации обсуждается. Однако конкретных решений до сих пор нет.

Байден отошел от вопроса, кто именно посетит Украину. В то же время президент США спросил репортера, готов ли он поехать вместо одного из высокопоставленных чиновников.

Впоследствии комментарий Байдена повторил и Белый дом.

Мы находимся в контакте с украинским правительством ежедневно – достаточно регулярно,

– заявила заместитель пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

Хотя Байден или вице-президент Камала Харрис вряд ли посетят Киев в ближайшее время, в Белом доме обсуждают кандидатуры министра обороны Ллойда Остина или госсекретаря Энтони Блинкена. Однако источники CNN сообщают, что визит в конце концов может не состояться.