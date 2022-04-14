Він наголосив, що зараз його команда перебуває на етапі обговорення відповідного рішення, яке повинне продемонструвати підтримку нації, що піддається атакам зі сторони Росії.

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Представники США можуть не відвідати Україну найближчим часом

У інтерв'ю CNN Байден зазначив, що можливість делегації обговорюється. Однак конкретних рішень досі немає.

Байден відійшов від питання, хто саме відвідає Україну. Натомість президент США перепитав репортера, чи той готовий поїхати замість одного із високопоставлених чиновників.

Згодом коментар Байдена повторив і Білий дім.

Ми знаходимося в контакті з українським урядом щодня – досить регулярно,

– заявила заступниця прессекретаря Карін Жан-П'єр.

Хоча Байден чи віцепрезидент Камала Харріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом, в Білому домі обговорюють кандидатури міністра оборони Ллойда Остіна або держсекретаря Ентоні Блінкена. Однак джерела CNN повідомляють, що візит зрештою може не відбутися.

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