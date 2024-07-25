Об этом 24 Каналу сказал посол Украины в США в 2015 – 2019 годах Валерий Чалый. Он объяснил, что сейчас мешает Байдену принимать смелые решения.

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Байден мог бы решить для Украины еще 3 вопроса

Во многом у действующего президента Соединенных Штатов Байдена развязаны руки, особенно в сфере обороны и безопасности, ведь Конгресс уже принял решение.

Средства выделены, но президент может ускорить поставки вооружения. Это в его силах,

– сказал Чалый.

Всем известны шаги, которые может сделать Байден и его администрация. Они преимущественно технические, в частности, о предоставлении разрешения на удары вглубь России.

Времени мало. Мне трудно сказать, как он (Байден – 24 Канал) будет действовать, ведь его окружение не изменилось и сейчас оно более скептически относится к личному карьерному росту. Я смотрю на каждого отдельно и на их настроения,

– отметил посол Украины в США в 2015 – 2019 годах.

3 вопроса, которые требуют решения:

закон о ленд-лизе;

финансирование поставок вооружения;

поддержка Украины на 2025 год.

"Прежде всего Украине нужно, чтобы Байден подписал закон о ленд-лизе. Он уже подписывал 9 мая 2022 года, а потом почему-то отказались. Нужно понимать, как в условиях вероятного шатдауна будет финансироваться поставки вооружения, что мы будем делать в следующем году по финансированию", – добавил Чалый.