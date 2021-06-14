Байден в Европе – чего ждать Путину: трансляция интервью с евродепутатом Ауштрявичусом

Неделя европейских саммитов с участием Джо Байдена приближается к своей кульминации. Уже 16 июня американский президент встретится с Владимиром Путиным в Женеве.

Накануне глава Белого дома обещал не просто вернуть Штатам лидерство на мировой арене, но и создать единый американо-европейский фронт против Китая и России. Ради этого и созвали саммиты "Большой семерки", НАТО и ЕС.

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Удалось ли Байдену убедить Европу бороться с агрессией России и нарастающей мощью Китая не на словах, а на деле?

Какие требования Байден поставит Путину?

Что ждет Украину после судьбоносной недели в Европе?

Все эти вопросы журналист и автор проекта "Теории заговора" Алексей Печий обсудит в большом интервью с евродепутатом Пятрасом Ауштрявичусом. Не пропустите прямую трансляцию на ютубе 24 канала в понедельник, 14 июня, в 21:00!

Вы можете оставлять свои вопросы Пятрасу Ауштрявичусу, и мы обязательно их озвучим в эфире.

Смотрите прямую трансляцию интервью с Пятрасом Ауштрявичусом на 24 канале: