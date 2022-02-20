Главное – остановить возможную войну
Формат разговора тоже может быть любой. Об этом в эфире телеканалу заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Политик подчеркнул, что разговор может быть в любое время и в любом формате, главное – чтобы он смог предотвратить войну.
Блинкен также подтвердил, что на следующей неделе в Европе намерен встретиться с министром иностранных дел России Дмитрием Лавровым.
Байден собирает Совбез
Американский президент собирает заседание Совбеза США на 20 февраля. На нем политики обсудят ситуацию в Украине. Ведь считают, что Россия может напасть в любой момент.
Заявления президента США по Украине
- Глава Белого дома 18 февраля вышел к журналистам со срочным обращением по Украине. В этот день российские наемники цинично обвинили вооруженные силы Украины в подготовке нападения на Донбасс и начали "эвакуацию" людей в Россию.
- Байден уверенно заявил, что утверждения оккупантов – лживые и противоречащие "простой логике". Ведь Украина не пошла бы в наступление, когда у ее границ есть 150 тысяч вражеских военных.
- Однако прогноз политика по дальнейшему развитию ситуации оказался неутешительным. Байден сказал, что имеет основания полагать, что Россия нападет на Киев "в ближайшие недели – дни".
- Кроме того, Владимир Путин, по словам президента США, принял решение о нападении на Украину. В то же время, переговоры еще могут изменить его.
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