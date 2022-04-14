В Белом доме обсуждается возможность визита американской делегации в Киев. Джо Байден готов лично уехать в Украину, однако это решение еще не принято.

Об этом политик заявил 14 апреля, общаясь с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета. Его слова были опубликованы на сайте Белого дома.

Ранее Байден пообещал Зеленскому артиллерийские системы, вертолеты и БТРы на почти миллиард долларов.

Президента США спросили о визите в Киев

У Байдена спросили, поедет ли кто-нибудь из чиновников США в Украину. "Мы сейчас это решаем", – объяснил политик. Далее у американского лидера поинтересовались, готов ли он лично совершить такой визит. "Да", – ответил Байден. Впрочем, это еще не означает, что поездка действительно состоится.

Байден отвечает на вопрос о визите в Украину: смотрите видео

Скорее всего, поедет таки не Байден

По информации Reuters, украинскую столицу могут посетить американский министр обороны Ллойд Остин или государственный секретарь Энтони Блинкен. В то же время источники издания утверждают, что ни сам Байден, ни вице-президент Камала Гаррис, скорее всего, не поедут.

Отметим, что визит в Киев в Вашингтоне начал задумываться еще после успешного визита британского премьера Бориса Джонсона. Более этого, уже после его поездки в Украину успели побывать еще и президенты 4 европейских государств – Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

Блинкен или Остин могут приехать в Украину: смотрите видео