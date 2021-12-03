Об этом американский президент Джо Байден рассказал во время брифинга 3 декабря. Политик заверил, что постоянно контактирует с Украиной и союзниками США в Европе.

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Отметим, что недавно глава Офиса Президента Андрей Ермак дважды за неделю общался с Джейком Салливаном, советником Байдена по вопросам нацбезопасности. Чиновники обсудили актуальные вопросы, среди которых – стягивание российских войск к границе Украины.

О чем предупредил Джо Байден

Байден заявил, что в США работают над комплексом антироссийских инициатив. По его словам, это будет "всеобъемлющий и содержательный набор мер". Их готовят для того, чтобы помешать Путину принять решение, которого "все опасаются". Говоря об этом, американский президент имел в виду новое масштабное вторжение в Украину.

В США обеспокоены ситуацией у границ Украины

Ранее американский генерал Марк Милли отметил, что разведка США отслеживает все, что происходит на российско-украинской границе. Он предостерег, что Вашингтон обеспокоен, ведь новое вторжение может дестабилизировать ситуацию во всем мире. Тогда на карту будут поставлены важные интересы нацбезопасности США и стран-членов НАТО.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что Россия должна отвести войска от границы с Украиной. Он призвал Москву уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, пойти на деэскалацию и имплементировать Минские договоренности. Чиновник предупредил главу российского МИД о жестких санкциях в случае открытой атаки на Украину.

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