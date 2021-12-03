Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США отметил, что российская риторика "становится все более жесткой". Об этом он сообщил во время полета из Сеула в Вашингтон.

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Если россияне совершат открытый акт военной агрессии против национального государства, независимого с 1991 года, на карту будут поставлены важные интересы нацбезопасности Соединенных Штатов и стран-членов НАТО,

– сказал офицер.

Марк Милли рассказал, что американская разведка сейчас "отслеживает все и сейчас там достаточно информации", чтобы можно было отметить, что действия России вызывают серьезное беспокойство.

Обратите внимание! По данным издания Politico, США могут увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили увеличить финансирование на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов. Деньги должны пойти на закупку "вооружений для сдерживания агрессии России".

Российские войска возле Украины: что известно