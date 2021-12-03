Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США зазначив, що російська риторика "стає все більш жорсткою". Про це він повідомив під час польоту з Сеула до Вашингтона.
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Якщо росіяни вчинять відкритий акт військової агресії проти національної держави, незалежної з 1991 року, на карту буде поставлено важливі інтереси нацбезпеки Сполучених Штатів і країн-членів НАТО,
– сказав офіцер.
Марк Міллі розповів, що американська розвідка наразі "відстежує все і зараз там достатньо інформації", щоб можна було зауважити, що дії Росії викликають серйозне занепокоєння.
Російські війська біля України: що відомо
- Ще у жовтні американські видання застерегли, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. На підтвердження цьому продемонстрували, зокрема, фото з супутника.
- Наприкінці листопада в українському Міноборони заявили, що загроза російського вторгнення в Україну є цілком реальною. Водночас там запевнили, що ЗСУ готові до будь-якого сценарію.
- Міністр оборони Олексій Резніков під час години запитань до уряду на засіданні Ради 3 грудня заявив, що наразі біля наших кордонів дислокуються 94,3 тисячі російських військових.