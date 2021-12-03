Голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США зазначив, що російська риторика "стає все більш жорсткою". Про це він повідомив під час польоту з Сеула до Вашингтона.

Читайте також Впевненості у діях Росії немає, готуємося до гіршого, – генсек НАТО про можливість вторгнення

Якщо росіяни вчинять відкритий акт військової агресії проти національної держави, незалежної з 1991 року, на карту буде поставлено важливі інтереси нацбезпеки Сполучених Штатів і країн-членів НАТО,

– сказав офіцер.

Марк Міллі розповів, що американська розвідка наразі "відстежує все і зараз там достатньо інформації", щоб можна було зауважити, що дії Росії викликають серйозне занепокоєння.

Зверніть увагу! США можуть збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів. Сенатори Роб Портман та Джин Шахін запропонували збільшити фінансування на озброєння України з 300 до 350 мільйонів доларів.

Гроші мають піти на закупівлю "озброєнь для стримування агресії Росії".

Російські війська біля України: що відомо