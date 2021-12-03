Разговор был дружеским, – Ермак

Разговор главы Офиса Президента Украины с Джейком Салливаном состоялся в телефонном режиме. Ермак охарактеризовал его как очень важный.

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По-настоящему дружеский и продуктивный разговор на широкий спектр тем актуальной внутри- и внешнеполитической повестки дня,

– рассказал руководитель ОПУ.

В то же время Салливан ответил на сообщение Ермака, что очень ценит их постоянную и эффективную коммуникацию, а также "качественно новый уровень сотрудничества между США и Украиной".

Что известно о предыдущей коммуникации политиков

26 ноября Ермак и Салливан по телефону обсудили стягивание российских войск к границе Украины. Политики согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия для деэскалации напряженности.

Кроме этого, советник Байдена подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Обратите внимание! Уже больше месяца международное сообщество говорит о возможности российского вторжения в Украину. По данным разведки, наступление может состояться уже в январе – феврале 2022 года. Ряд стран мира, среди которых США и Канада, заверили, что помогут Киеву в случае обострения. В то же время в Кремле информацию о вторжении традиционно опровергают.

Полный текст публикации Андрея Ермака в Твиттере:

Был еще один важный телефонный звонок с Джейком Салливаном. По-настоящему дружеский и продуктивный разговор на широкий спектр тем актуальной внутри- и внешнеполитической повестки дня.