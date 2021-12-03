Розмова була дружньою, – Єрмак

Розмова голови Офісу Президента України з Джейком Салліваном відбулася у телефонному режимі. Єрмак схарактеризував її як дуже важливу.

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По-справжньому дружня та продуктивна розмова на широкий спектр тем актуального внутрішньо- та зовнішньополітичного порядку денного,

– розповів керівник ОПУ.

Водночас Салліван відповів на допис Єрмака, що дуже цінує їхню постійну та ефективну комунікацію, а також "якісно новий рівень співпраці між США та Україною".

Що відомо про попередню комунікацію політиків

26 листопада Єрмак та Салліван телефоном обговорили стягування російських військ до кордону України. Політики погодилися, що всі сторони повинні продовжувати дипломатичні зусилля для деескалації напруженості.

Орім цього, радник Байдена підтвердив непохитну відданість США суверенітету та територіальній цілісності нашої країни.

Зверніть увагу! Вже понад місяць міжнародна спільнота говорить про можливість російського вторгнення в Україну. За даними розвідки, наступ може відбутися вже у січні – лютому 2022 року. Низка країн світу, серед яких США та Канада, запевнили, що допоможуть Києві у разі загострення. Водночас у Кремлі інформацію про вторгнення традиційно спростовують.

Повний текст публікації Андрія Єрмака у твітері:

Був ще один важливий телефонний дзвінок з Джейком Салліваном. По-справжньому дружня та продуктивна розмова на широкий спектр тем актуального внутрішньо- та зовнішньополітичного порядку денного.