Новый глава США Джозеф Байден уже с первых часов своего правления доказал, что имеет совершенно противоположный курс, чем его предшественник Дональд Трамп. Если последний отличился лояльным отношением к России, то Байден сразу заявил, что не собирается "перезагружать" отношения с Москвой.

Более того, Джо Байден готовит новые меры в ответ на агрессивные действия России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

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По информации СМИ, Байден уже на этой неделе собирается поручить председателю Нацразведки Эврил Хейнс подготовить доклад по ряду тем, связанных с Россией. Говорится о:

вмешательстве Москвы в выборы в 2020 году в США;

деньгах мятежникам за нападение на американских военных в Афганистане;

отравлении оппозиционера Алексея Навального;

роли России в масштабной хакерской атаке на американские федеральные ведомства в конце 2020 года.

Заметим, что в первый день на посту президента Байден отменил громкие решения своего предшественника Дональда Трампа. Байден подписал указы о возвращении США в ВОЗ и в Парижскую хартию по климату, об остановке строительства стены на границе с Мексикой.

Больше о первых указах Джо Байдена и планах на будущее – читайте по ссылке.

Инаугурация Джо Байдена: главное

Инаугурация Джо Байдена состоялась в Вашингтоне 20 января. Он принес присягу и официально приступил к исполнению обязанностей президента.

Перед этим Дональд Трамп завершил выполнять свои полномочия, попрощался с Белым домом и покинул Вашингтон до начала церемонии.

Выборы президента в США состоялись 3 ноября 2020 года. 7 января в Сенате официально утвердили их победителя – Джо Байдена. В гонке также участвовал и Трамп.

Официальные результаты выборов должны были объявить 6 января. Однако сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате 5 человек погибли и многие получили ранения.

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