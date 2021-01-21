Новий очільник США Джозеф Байден вже з перших годин свого правління довів, що має абсолютно протилежний курс, ніж його попередник Дональд Трамп. Якщо останній відзначився лояльним ставленням до Росії, то Байден одразу заявив, що не збирається "перезавантажувати" відносини з Москвою.

Ба більше, Джо Байден готує нові заходи у відповідь на агресивні дії Росії. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

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За інформацією ЗМІ, Байден вже цього тижня збирається доручити голові Нацрозвідки Евріл Хейнс підготувати доповідь з низки тем, пов'язаних з Росією. Мовиться про:

втручання Москви у вибори 2020 року в США;

гроші заколотникам за напади на американських військових в Афганістані;

отруєння опозиціонера Олексія Навального;

роль Росії у масштабній хакерській атаці на американські федеральні відомства в кінці 2020 року.

Зауважимо, що у перший день на посаді президента Байден скасував гучні рішення свого попередника Дональда Трампа. Байден підписав укази про повернення США до ВООЗ та Паризької хартії з клімату, зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Більше про перші укази Джо Байдена і плани на майбутнє – читайте за посиланням.

Інавгурація Джо Байдена: головне

Інавгурація Джо Байдена відбулася у Вашингтоні 20 січня. Він склав присягу та офіційно почав виконувати обов'язки президента.

Перед цим Дональд Трамп завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії.

Вибори президента у США відбулись 3 листопада 2020 року. 7 січня у Сенаті офіційно затвердили їхнього переможця – Джо Байдена. У перегонах також брав участь і Трамп.

Офіційні результати виборів мали оголосити 6 січня. Проте прихильники Трампа увірвались до Капітолію та зірвали засідання Конгресу. У результаті 5 людей загинули та багато зазнали поранень.

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