Байден готовит замену командования НАТО в Европе – WSJ

Белый дом намерен заменить командование НАТО в Европе. Европейское командование Соединенных Штатов должен возглавить генерал армии Кристофер Каволи.

Также Пентагон планирует назначить нового генерала сил специальных операций. Новые командиры заменят предыдущих, которые пойдут в отставку в рамках обычной ротации.

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Байден планирует заменить командование НАТО в Европе

Американские чиновники заявили, что высшего генерала армии США в Европе повысят к руководству всеми силами США и союзников на континенте. Это знаменует наибольшее изменение военного руководства НАТО с момента вторжения России в Украину. Однако официальных комментариев Белого дома по этому поводу пока не было.

Генерал армии Кристофер Каволи, нынешний командующий армией США в Европе, должен возглавить Европейское командование США, отвечающее за все военные операции Соединенных Штатов на континенте. Глава Европейского командования США также выполняет функции Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил в Европе, отвечающего за операции Организации Североатлантического договора.

После нападения России на Украину, Соединенные Штаты перебросили в Европу примерно 20 тысяч военных, дополнив 80 тысяч, дислоцировавшихся на континенте. В Европе еще 40 тысяч бойцов стран НАТО. Они также будут под командованием генерала Каволи.

После 24 февраля Североатлантический союз разместил войска в Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии для поддержки своего восточного фланга. В то же время, президент США Джозеф Байден подчеркнул, что американские войска в Украину не будут вводить.

У Байдена уверены, что назначение "сирийского мясника" не исправит провал России в Украине.

Новый командующий прослужит 3 года

Вооруженные силы США продлили на несколько недель срок полномочий нынешнего главы Европейского командования генерала Воздушных сил Тода Уолтерса, ведь он возглавлял союзников в развертывании вооружения и оборудования в Европе. Генерал Каволи заменит его этим летом. Ожидается, что он прослужит 3 года.

Командование специальных операций США в Тампе, наблюдающее за спецоперациями по всему миру, планирует возглавить генерал-лейтенант армии Брайан Фентон, который сейчас является главой Объединенного командования специальных операций в Форт-Брэгге. Он заменит генерала армии Ричарда Кларка, который должен уйти в отставку. Ожидается, что Фэнтон также займет этот пост уже летом.

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