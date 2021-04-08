В администрации президента США Джо Байдена завершили проверку действий России относительно вероятной ее причастности к вмешательству в выборы и хакерским атакам. И теперь готовятся к ответным шагам.

Среди таких шагов, по данным источников Bloomberg, – санкции против окружения Путина. А также Соединенные Штаты Америки могут выслать российских дипломатов.

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США закончили проверку враждебных действий России

Еще 22 января, буквально сразу после инаугурации, новый президент США Джо Байден дал задание Директорату национальной разведки оценить:

Возможное вмешательство России в выборы 2020 в США.

Использование химического оружия против российского оппозиционера Навального.

Выплату вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане.

И масштабное хакерское нападение на американские учреждения.

7 апреля американские журналисты сообщили, что разведка завершила проверку России.

Как США могут отреагировать на результаты проверки России

По данным нескольких источников, как пишет Bloomberg, США готовятся уже вскоре объявить об ответных мерах на враждебные действия России. А именно:

О выдворении российских разведчиков из США, которые работали там под дипломатическим прикрытием.

О санкциях в отношении людей, близких к президенту России Владимиру Путину.

О санкциях к российским учреждениям, связанным с вмешательством в выборы.

Однако пока Белый дом и Государственный департамент США отказались официально комментировать эту информацию.