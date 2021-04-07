Дмитрий Кулеба заявил, что Россия тестирует новую Администрацию США. Министр иностранных дел подчеркнул, что доволен тем, как Вашингтон проходит этот тест.

Что заявил Кулеба

Чиновник подчеркнул, что только на прошлой неделе руководство США на разных уровнях провело разговор с Украиной. Об этом Кулеба заявил в интервью французскому изданию Liberation.

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В частности, разговоры состоялись между министрами иностранных дел, министрами обороны, руководителями штабов, советником президента США по вопросам нацбезопасности и руководителем Офиса Президента Украины, а также президентами стран.

Впервые в истории за такой короткий промежуток времени мы имели такой насыщенный многоуровневый контакт между Украиной и США. Кроме того, очень четкие сигналы, которые публично прозвучали от американцев, бесспорно, были услышаны в Москве,

– сказал глава МИД.

Результаты нормандского формата и минского процесса

Кулеба отметил, что нормандский формат и минский процесс дали определенные результаты: "Стабилизация ситуации на линии соприкосновения, несколько обменов удерживаемых лиц, режимы прекращения огня".

Он подчеркнул, что нормандского формата достаточно для стабилизации ситуации такой, какая она есть.

"Вместе с тем для движения к реальному урегулированию конфликта необходимо или более активная позиция Франции и Германии в рамках нормандского формата, или дополнительный фактор за пределами этого формата", – пояснил Кулеба.

Коротко об обострении на Донбассе

Россия стягивает к границе с Украиной военную технику под видом боевых учений. По данным разведки, она готовится к эскалации.

Президент США Джо Байден заявил, что не оставит Украину наедине в случае обострения.

Кроме того, Госдепартамент призвал Россию объяснить обострение на Донбассе.

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Расположение российских войск на Донбассе / Инфографика 24 канала