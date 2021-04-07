Россия тестирует Администрацию Байдена, – Кулеба об обострении на Донбассе
Дмитрий Кулеба заявил, что Россия тестирует новую Администрацию США. Министр иностранных дел подчеркнул, что доволен тем, как Вашингтон проходит этот тест.
Источник:24 канал
Что заявил Кулеба
Чиновник подчеркнул, что только на прошлой неделе руководство США на разных уровнях провело разговор с Украиной. Об этом Кулеба заявил в интервью французскому изданию Liberation.
Читайте также Способ укрепить позиции, – Кулеба назвал вероятные причины эскалации России
В частности, разговоры состоялись между министрами иностранных дел, министрами обороны, руководителями штабов, советником президента США по вопросам нацбезопасности и руководителем Офиса Президента Украины, а также президентами стран.
Впервые в истории за такой короткий промежуток времени мы имели такой насыщенный многоуровневый контакт между Украиной и США. Кроме того, очень четкие сигналы, которые публично прозвучали от американцев, бесспорно, были услышаны в Москве,
– сказал глава МИД.
Результаты нормандского формата и минского процесса
Кулеба отметил, что нормандский формат и минский процесс дали определенные результаты: "Стабилизация ситуации на линии соприкосновения, несколько обменов удерживаемых лиц, режимы прекращения огня".
Он подчеркнул, что нормандского формата достаточно для стабилизации ситуации такой, какая она есть.
"Вместе с тем для движения к реальному урегулированию конфликта необходимо или более активная позиция Франции и Германии в рамках нормандского формата, или дополнительный фактор за пределами этого формата", – пояснил Кулеба.
Коротко об обострении на Донбассе
- Россия стягивает к границе с Украиной военную технику под видом боевых учений. По данным разведки, она готовится к эскалации.
- Президент США Джо Байден заявил, что не оставит Украину наедине в случае обострения.
- Кроме того, Госдепартамент призвал Россию объяснить обострение на Донбассе.
Расположение российских войск на Донбассе / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью