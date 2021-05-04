Президент США Джозеф Байден в июне 2021 года поедет в Европу, где совершит ряд важных визитов. В этом же турне Байден планирует увидеться и с Путиным.

Такое заявление Байден сделал на традиционном брифинге 4 мая. Видео с его выступления опубликовали на официальной странице Белого дома в твиттере.

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Байден надеется, что увидится с Путиным

Журналистка спросила Джозефа Байдена, планирует ли он увидеться с Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне 2021 года. Сначала президент США переспросил, о ком именно идет речь, очевидно, не услышав фамилии.

Когда журналистка повторила вопрос, Байден утвердительно и уверенно ответил, что – да.

Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем,

– ответил Байден.

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