Байден хочет в этом июне встретиться с Путиным в Европе
Президент США Джозеф Байден в июне 2021 года поедет в Европу, где совершит ряд важных визитов. В этом же турне Байден планирует увидеться и с Путиным.
Источник:24 канал
Такое заявление Байден сделал на традиционном брифинге 4 мая. Видео с его выступления опубликовали на официальной странице Белого дома в твиттере.
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Байден надеется, что увидится с Путиным
Журналистка спросила Джозефа Байдена, планирует ли он увидеться с Владимиром Путиным во время поездки в Европу в июне 2021 года. Сначала президент США переспросил, о ком именно идет речь, очевидно, не услышав фамилии.
Когда журналистка повторила вопрос, Байден утвердительно и уверенно ответил, что – да.
Это моя надежда и ожидание. Мы над этим работаем,
– ответил Байден.
Что известно о встрече президентов
- 13 апреля Байден по собственной инициативе позвонил Путин.
- Посреди разговора он предложил президенту России встретиться в ближайшее время.
- Он подчеркнул, что это должна быть "третья страна": то есть не США и не Россия.
- Организовать встречу президентов уже вызвались Финляндия, Австрия и Исландия.
- В России подтвердили намерение Путина встретиться. Впрочем, точную дату и место проведения пока не согласовали.
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