Президент Джо Байден провел свои первые 100 дней на посту. Глава Белого дома столкнулся с рядом вызовов в начале своей каденции. Впрочем, без внимания нового президента США не остались ни внутренняя, ни внешняя политика.

По словам Байдена, после 100 дней спасения и обновления Америка готова к взлету. "Мы снова работаем, снова мечтаем и снова возглавляем мир", – подчеркнул он.

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Также Байден заверил, что американцы показали друг другу и остальному миру, что у Америки нет другого выхода.

Пандемия COVID-19

Пандемия коронавируса заставила новую администрацию президента сосредоточиться на внутренних проблемах. В борьбе с коронавирусом Байден показал уверенные результаты.

Программа вакцинации населения проходит стремительными темпами. Более 100 миллионов американцев уже получили прививки в 2 этапа.

Справка. По состоянию на конец апреля, в США полностью вакцинировано почти 30% населения, а более 40% американцев получили одну дозу вакцины.

По этим показателям США являются одним из мировых лидеров по темпам вакцинации. Вместе с этим, администрация Байдена выделила почти 2 триллиона долларов на помощь американским семьям и карантинные выплаты.

Это американское достижение, мощная демонстрация нашего единства и решимости. В очередной раз доказывает, чего мы можем достичь объединив усилия всего народа ради общей цели,

– заявил президент США.

"Америка возвращается", – Байден

Внешняя политика не осталась без внимания. "Америка возвращается", – эту фразу Байден сказал в начале своей каденции, обрисовывая будущие изменения в этом направлении.

Вашингтон уже постепенно налаживает отношения с НАТО и повышает уровень взаимоотношений с Европой. В то же время возобновилось противостояние с Китаем и Россией. Настоящий дипломатический скандал вызвали слова Байдена о том, что Путин – убийца.

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Международные отношения США

После этого сразу ввели новые санкции и даже ограничения на визы для россиян. Против Китая также ввели санкции из-за преследований оппозиции в Гонконге и репрессий против уйгуров.

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Позиция США против иранской ядерной программы остается непоколебимой. Введенные еще при Дональде Трампе санкции Байден не снял, хотя именно это Тегеран назвал условием для возвращения за стол переговоров.

Автократы не победят в будущем. Мы победим, будущее принадлежит Америке. Это новое и жизненно важное время для нашей (американской – 24 канал) демократии и нашей нации,

– отметил Байден.

Миграционный кризис

США столкнулись с новой волной миграционного кризиса. Ослабление контроля за американо-мексиканской границей вызвало массовый поток нелегальных мигрантов.

Только в марте границу незаконно пересекли более 170 тысяч человек. Это максимум за последние 15 лет. Миграционные центры переполнены, десятки тысяч людей, в том числе и детей, остаются в ужасных условиях.

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В апреле Байден решил временно сохранить лимит в 15 тысяч человек на прием беженцев, который ввел еще Трамп. Это вызвало волну критики со стороны правозащитников и членов демократической партии, к которой принадлежит и сам Байден.

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Пражское климатическое условие

Байден вернул США в Парижское климатическое соглашение, из которого Трамп вышел в 2017 году. США к 2030 году планируют вдвое сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

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Амбициозный план администрация Байдена дополнила также инфраструктурными проектами в размере более 2 триллионов долларов. Деньги пойдут на модернизацию дорог, мостов и внедрение зеленых технологий.