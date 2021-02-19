США вернулись к самому объемному климатическому договору
Соединенные Штаты Америки в ноябре 2020 года вышли из Парижского климатического договора. Так решил Дональд Трамп. Однако у нового президента Джо Байдена другое видение ситуации, в частности роли США в климатической ситуации мира.
Источник:"Радио Свобода"
Джо Байден в свой первый день пребывания в должности заявил о том, что страна должна вернуться к Соглашению. Эту инициативу поддержали мировые лидеры.
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К климатическому пакту Штаты официально вернулись 19 февраля 2021 года. Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что возвращение США к соглашению "очень важно".
Администрация Байдена стремится продемонстрировать серьезность своей цели – сократить выбросы углерода примерно на 25% ниже уровня 2005 года. Правительство США планирует выполнить свои обязательства до 2030 года и сократить выбросы в атмосферу. Дополнительная цель администрации президента – восстановить слабую позицию США на мировой арене.
Что такое Парижское климатическая соглашение?
Это соглашение о регулировании мероприятий и уменьшении выбросов углекислого газа с 2020 года. Его приняли в Рамках конвекции ООН об изменении климата в Париже в декабре 2015 года. Этот документ предусматривает, что сократить выбросы в атмосферу должны все страны независимо от степени их экономического развития.
Почему Штаты выходили из Климатического соглашения
- 45 президент США Дональд Трамп инициировал выход страны из Парижского климатического соглашения в 2017 году. Трамп объяснял это решение "несправедливыми экономическими ограничениями, которые климатическое соглашение накладывает на американских рабочих, предпринимателей и налогоплательщиков".
- Другие члены Парижского климатического соглашения публично осудили такое решение.
- Страна официально вышла из соглашения 4 ноября 2020 года. Это произошло на следующий день после выборов в США, на которых Трамп проиграл Байдену.
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