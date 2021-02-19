Соединенные Штаты Америки в ноябре 2020 года вышли из Парижского климатического договора. Так решил Дональд Трамп. Однако у нового президента Джо Байдена другое видение ситуации, в частности роли США в климатической ситуации мира.

Джо Байден в свой первый день пребывания в должности заявил о том, что страна должна вернуться к Соглашению. Эту инициативу поддержали мировые лидеры.

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К климатическому пакту Штаты официально вернулись 19 февраля 2021 года. Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что возвращение США к соглашению "очень важно".

Администрация Байдена стремится продемонстрировать серьезность своей цели – сократить выбросы углерода примерно на 25% ниже уровня 2005 года. Правительство США планирует выполнить свои обязательства до 2030 года и сократить выбросы в атмосферу. Дополнительная цель администрации президента – восстановить слабую позицию США на мировой арене.

Что такое Парижское климатическая соглашение?

Это соглашение о регулировании мероприятий и уменьшении выбросов углекислого газа с 2020 года. Его приняли в Рамках конвекции ООН об изменении климата в Париже в декабре 2015 года. Этот документ предусматривает, что сократить выбросы в атмосферу должны все страны независимо от степени их экономического развития.

Почему Штаты выходили из Климатического соглашения