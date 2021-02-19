Сполучені Штати Америки в листопаді 2020 року вийшли з Паризької кліматичної угоди. Так вирішив Дональд Трамп. Проте новий президент Джо Байден має інше бачення ситуації, зокрема ролі США в кліматичній ситуації світу.

Джо Байден у свій перший день перебування на посаді заявив про те, що країна має повернутися до Угоди. Цю ініціативу підтримали світові лідери.

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До кліматичного пакту Штати офіційно повернулись 19 лютого 2021 року. Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявляв, що повернення США до угоди "дуже важливе".

Адміністрація Байдена прагне продемонструвати серйозність своєї мети – скоротити викиди вуглецю приблизно на 25% нижче рівня 2005 року. Уряд США планує виконати свої зобов'язання до 2030 року і скоротити викиди в атмосферу. Додатковою метою адміністрації президента є відновити слабку позицію США на світовій арені.

Що таке Паризька кліматична угода? Це угода про регулювання заходів та зменшення викидів вуглекислого газу з 2020 року. Її прийняли в Рамках конвекції ООН про зміни клімату в Парижі в грудні 2015 року. Цей документ передбачає, що скоротити викиди в атмосферу мають всі країни незалежно від ступеня їхнього економічного розвитку.

Чому Штати виходили з Кліматичної угоди