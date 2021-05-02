Президент Джо Байден провів свої перші 100 днів на посту. Очільник Білого дому зіткнувся з низкою викликів на початку своєї каденції. Втім поза увагою нового президента США не лишилися ані внутрішня, ані зовнішня політика.

За словами Байден, після 100 днів порятунку та оновлення, Америка готова до зльоту. "Ми знову працюємо, знову мріємо та знову очолюємо світ", – наголосив він.

До теми Перші 100 днів Байдена при владі: що планує зробити новий президент

Також Байден запевнив, що американці показали один одному та решті світу, що в Америки немає іншого виходу.

Пандемія COVID-19

Пандемія коронавірусу змусила нову адміністрацію президента зосередитися на внутрішніх проблемах. У боротьбі з коронавірусом Байден показав впевнені результати.

Програма вакцинації населення проходить стрімкими темпами. Понад 100 мільйонів американців вже отримали щеплення у 2 етапи.

Довідка. Станом на кінець квітня, у США повністю вакциновано майже 30% населення, а понад 40% американців отримали одну дозу вакцини.

За цими показниками США є одним зі світових лідерів за темпами вакцинації. Разом з цим, адміністрація Байдена виділила майже 2 трильйони доларів на допомогу американським сім'ям та карантинні виплати.

Це американське досягнення, потужна демонстрація нашої єдності та рішучості. Вчергове доводить, чого ми можемо досягти об'єднавши зусилля всього народу заради спільної мети,

– заявив президент США.

"Америка повертається", – Байден

Зовнішня політика не лишилась повз уваги. "Америка повертається", – цю фразу Байден сказав на початку своєї каденції, змальовуючи майбутні зміни в цьому напрямку.

Вашингтон вже поступово налагоджує відносини з НАТО та підвищує рівень взаємин з Європою. Водночас відновилося протистояння з Китаєм та Росією. Справжній дипломатичний скандал викликали слова Байдена про те, що Путін – вбивця.

Нагадаємо Байден назвав Путіна вбивцею і запевнив, що "він заплатить"

Міжнародні відносини США

Після цього відразу ввели нові санкції та навіть обмеження на візи для росіян. Проти Китаю також запровадили санкції через переслідування опозиції у Гонконгу та репресії проти уйгурів.

Детальніше США ввели нові санкції проти Росії

Позиція США проти Іранської ядерної програми залишається непохитною. Запроваджені ще за Дональда Трампа санкції, Байден не зняв, хоча саме це Тегеран назвав умовою для повернення за стіл переговорів.

Автократи не переможуть у майбутньому. Ми переможемо, майбутнє належить Америці. Це новий та життєво важливий час для нашої (американської – 24 канал) демократії та нашої нації,

– зазначив Байден.

Міграційна криза

США стикнулися з новою хвилею міграційної кризи. Послаблення контролю за американсько-мексиканським кордоном спричинив масовий потік нелегальних мігрантів.

Лише у березні кордон незаконно перетнули понад 170 тисяч людей. Це максимум за останні 15 років. Міграційні центри переповнені, десятки тисяч людей, зокрема й дітей, залишаються у жахливих умовах.

Читайте більше Кліматична та міграційна: чому на південному кордоні США знову криза

У квітні Байден вирішив тимчасово зберегти ліміт у 15 тисяч людей на прийом біженців, який запровадив ще Трамп. Це викликало хвилю критики з боку правозахисників та членів демократичної партії, до якої належить і сам Байден.

Джо Байден на посаді президента США 100 днів: дивіться сюжет 24 каналу

Празька кліматична умова

Байден повернув США до Паризької кліматичної угоди, з якої Трамп вийшов у 2017 році. США до 2030 року планують вдвічі скоротити викиди парникових газів в атмосферу.

Актуально США повернулись до найбільшої кліматичної угоди

Амбітний план адміністрація Байдена доповнила також інфраструктурними проєктами у розмірі понад 2 трильйонів доларів. Гроші підуть на модернізацію доріг, мостів та запровадження зелених технологій.