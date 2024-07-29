Байден считает, что ни президент, ни Верховный суд не стоят над законом. Он призвал работать над восстановлением доверия американцев.

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Байден предлагает "три смелые реформы"

Президент Байден и вице-президент Харрис надеются на сотрудничество с Конгрессом, чтобы предотвратить злоупотребление президентской властью и восстановить веру в Верховный суд.

В Белом доме объяснили, что "недавние этические скандалы", связанные с некоторыми судьями, вызвали у общественности сомнения относительно справедливости и независимости, которые "необходимы для того, чтобы суд добросовестно выполнял свою миссию по обеспечению справедливости для всех американцев".

Учитывая этот кризис доверия к демократическим институтам Байден призвал к "трем смелым реформам".

В частности, речь идет о снятии иммунитета в отношении преступлений, совершенных бывшими президентами во время их пребывания в должности.

Президент Байден разделяет убеждение Основателей, что власть Президента ограничена, а не абсолютная, и в конечном итоге должна быть с народом. Он призывает к конституционной поправке, которая четко определяет, что ни один президент не стоит выше закона или не имеет иммунитета от судебного преследования за преступления, совершенные во время пребывания в должности. Эта поправка "Никто не выше закона" будет указывать, что Конституция не предоставляет никакого иммунитета от федерального уголовного обвинения, суда, осуждения или приговора на основании предыдущего пребывания в должности президента,

– говорится в заявлении Белого дома.

Байден также призвал утвердить ограничения полномочий для Верховного суда.

"Соединенные Штаты являются единственной большой конституционной демократией, которая предоставляет пожизненные места судьям высшего суда. Ограничение полномочий поможет обеспечить определенную регулярность смены состава Суда; сделать выбор времени для выдвижения судом более предсказуемым и менее произвольным; и уменьшить вероятность того, что любое отдельное президентство окажет неправомерное влияние на будущие поколения. Президент Байден поддерживает систему, по которой президент каждые два года будет назначать судью, который проведет восемнадцать лет на действительной службе в Верховном суде", – говорят в США.

Последнее, что требует Байден, – обязательный кодекс поведения для Верховного суда. Он считает, что Конгресс должен принять обязательные нормы поведения и этики, которые требуют от судей "разглашать подарки, воздерживаться от публичной политической деятельности и самоотказываться от дел, в которых они или их супруги имеют финансовые или иные конфликты интересов".

"Судьи Верховного суда не должны быть освобождены от действующего кодекса поведения, который применяется ко всем другим федеральным судьям", – заключают в Белом доме.