Байден вважає, що ані президент, ані Верховний суд не стоять над законом. Він закликав працювати над відновленням довіри американців.

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Байден пропонує "три сміливі реформи"

Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс сподіваються на співпрацю з Конгресом, щоб запобігти зловживанню президентською владою та відновити віру у Верховний суд.

У Білому домі пояснили, що "нещодавні етичні скандали", пов'язані з деякими суддями, викликали у громадськості сумніви щодо справедливості та незалежності, які "необхідні для того, щоб суд сумлінно виконував свою місію щодо забезпечення справедливості для всіх американців".

З огляду на цю кризу довіри до демократичних інститутів Байден закликав до "трьох сміливих реформ".

Зокрема, йдеться про зняття імунітету щодо злочинів, скоєних колишніми президентами під час їх перебування на посаді.

Президент Байден поділяє переконання Засновників, що влада Президента обмежена, а не абсолютна, і в кінцевому підсумку має бути з народом. Він закликає до конституційної поправки, яка чітко визначає, що жоден президент не стоїть вище закону або не має імунітету від судового переслідування за злочини, скоєні під час перебування на посаді. Ця поправка "Ніхто не вище закону" зазначатиме, що Конституція не надає жодного імунітету від федерального кримінального обвинувачення, суду, засудження чи вироку на підставі попереднього перебування на посаді президента,

– йдеться у заяві Білого дому.

Байден також закликав затвердити обмеження повноважень для Верховного суду.

"Сполучені Штати є єдиною великою конституційною демократією, яка надає довічні місця суддям вищого суду. Обмеження повноважень допоможе забезпечити певну регулярність зміни складу Суду; зробити вибір часу для висунення судом більш передбачуваним і менш довільним; і зменшити ймовірність того, що будь-яке окреме президентство надасть неправомірний вплив на майбутні покоління. Президент Байден підтримує систему, за якою президент кожні два роки призначатиме суддю, який проведе вісімнадцять років на дійсній службі у Верховному суді", – кажуть у США.

Останнє, що вимагає Байден, – обов'язковий кодекс поведінки для Верховного суду. Він вважає, що Конгрес повинен прийняти обов'язкові норми поведінки та етики, які вимагають від суддів "розголошувати подарунки, утримуватися від публічної політичної діяльності та самовідмовлятися від справ, у яких вони або їхні подружжя мають фінансові чи інші конфлікти інтересів".

"Судді Верховного суду не повинні бути звільнені від чинного кодексу поведінки, який застосовується до всіх інших федеральних суддів", – підсумовують у Білому домі.